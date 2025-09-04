

“Giorgio Armani continuerà a vivere attraverso le sue creazioni, che hanno definito un modello di eleganza riconosciuto in tutto il mondo. Un genio creativo e un imprenditore internazionale, che ha mantenuto per tutta la vita un legame con la sua terra d’origine, Piacenza, da cui ha mosso i primi passi di un percorso straordinario”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ricorda Giorgio Armani, lo stilista scomparso oggi a Milano, all’età di 91 anni.

Fondatore della maison che porta il suo nome, Armani ha rivoluzionato il modo di concepire l’abito, imponendo uno stile essenziale e raffinato, capace di unire sobrietà e modernità. Le sue creazioni hanno vestito generazioni di uomini e donne, ma anche attori, artisti e personalità di ogni ambito, contribuendo a diffondere l’immagine di un’Italia innovativa, elegante e aperta al mondo.

“Alla famiglia, ai collaboratori e a quanti lo hanno conosciuto e amato- conclude de Pascale- va il cordoglio mio personale e quello dell’intera comunità regionale”.