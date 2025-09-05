

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 34 anni per il reato

di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 2 settembre scorso, intorno alle ore 16.00, la Squadra Volante, nel corso

di un’attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, procedeva ad un controllo di un’autovettura in transito in viale Ciro Menotti, con a bordo due uomini.

I due uomini, alla vista della Polizia, parcheggiavano rapidamente e si davano alla fuga.

Gli agenti fermavano ed indentificavano il 34enne rinvenendo, all’interno del veicolo,

sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, come accertato da successiva prova narcotest, suddiviso in dosi pronte per la cessazione, per un peso complessivo di 148,33 grammi.

Nella giornata di oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, come

richiesto da questa Procura, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di

condanna irrevocabile.