“Quanto pensi di assomigliare al tuo cane?”. Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso da tutti gli amici a quattro zampe e dai loro proprietari: la Sfilata a Sei Zampe, giunta alla sua 18ª edizione.

La manifestazione si svolgerà domenica 7 settembre sul sagrato della Chiesa di San Bartolomeo, in via Dante Freddi 148 a Reggio Emilia, nell’ambito della tradizionale Sagra del paese. Il pomeriggio prenderà il via alle 15.30 con le iscrizioni, a offerta libera, mentre la sfilata vera e propria inizierà alle 16.15.

La passerella sarà aperta a tutti, grandi e piccoli, cani di razza e meticci. Oltre ai gadgets previsti per tutti i partecipanti, sono in programma diversi premi con suddivisione in tre categorie: cani piccoli, medi e grandi. Non mancherà inoltre il riconoscimento più atteso, il Premio Speciale Somiglianza, che premierà la coppia cane-padrone più “simile”, lasciando spazio alla fantasia con acconciature, accessori, travestimenti o semplicemente atteggiamenti che mettano in luce l’intesa unica tra compagni di vita.

Ad arricchire la giornata ci saranno la presenza di un educatore veterinario nutrizionista dello Studio Veterinario L’ideale.vet e un banchetto informativo a sostegno del Rifugio Rocky, realtà che da anni si prende cura di tanti animali in cerca di casa.

La Sfilata a Sei Zampe è ormai un appuntamento fisso che ogni anno richiama famiglie, bambini e amanti degli animali, trasformandosi in una festa di comunità e in un’occasione per celebrare l’amicizia speciale che lega le persone ai loro cani.

In collaborazione con: Rifugio Rocky e Studio Veterinario L’ideale.vet di San Bartolomeo.

Per informazioni: Donatella 3479328926