Il direzionale ‘I Quadrati’, il complesso che fino a qualche tempo fa ospitava anche il Comando della Polizia Locale, nel mirino di ladri e vandali. Risulta infatti che durante notte, presso il direzionale che si affaccia sulla Circonvallazione, siano state danneggiate le serrature di alcuni garages e che la rivendita di frutta e verdura collocata a pianterreno abbia ricevuto la sgradita visita dei ‘soliti ignoti’ che si sono introdotti nell’esercizio trafugando cibo e bevande per poi allontanarsi, non prima – hanno riferito alcuni testimoni – di aver ‘fatto merenda’.
Non è la prima volta che ‘I Quadrati’ sono oggetto delle sgradite attenzioni di ladri e vandali: già a giugno ignoti avevano rotto la vetrata della sede Avis che ha vetrine sul retro del complesso.