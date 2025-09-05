Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla “Scampagneda ed Furmezen”, la camminata enogastronomica in programma domenica 7 settembre nelle campagne che circondano Formigine.
L’iniziativa, giunta alla 12esima edizione, è organizzata dalla Pgs Smile, la maggiore società sportiva di Formigine (conta oltre mille tesserati).
L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare il centro giovanile San Francesco di Formigine, che comprende campi da calcio, pallavolo, basket, spogliatoi, aule didattiche e multimediali.
Il percorso de la Scampagneda misura una decina di km, suddivisi in undici tappe, in ciascuna delle quali i partecipanti, suddivisi in gruppi di 180 persone, possono gustare piatti della cucina locale e specialità tradizionali; è possibile scegliere anche un menu vegetariano e gluten free. In ogni tappa è prevista musica dal vivo o suonata da dj.
La partenza dei gruppi avviene dal bar Pulp (via S. Antonio 4): il primo gruppo parte alle ore 10, l’ultimo alle 14.
Costo biglietti: 40 euro adulti, 25 euro under 18, gratis bambini 0-10 anni.
Info: www.scampagnedaedfurmezen.it