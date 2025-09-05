

Si è tenuto nella mattinata di mercoledì 3 settembre presso la Questura di Modena il saluto in occasione del pensionamento dell’Ispettore della Polizia di Stato, Corrado Rosa e del Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Abbatista, che hanno lasciato l’attività operativa dopo oltre quarant’anni di servizio.

Per onorare questo traguardo così importante, l’Ispettore Rosa e il Sovrintendente Abbatista hanno deciso di rinunciare ai regali dei colleghi e di sostenere, invece, con una generosa donazione l’Associazione Aseop Odv ed in particolare il progetto di ospitalità gratuita che Aseop garantisce ai pazienti delle strutture ospedaliere di Modena grazie alla Casa di Fausta.

Erano presenti, per l’occasione, il presidente di Aseop Odv, Erio Bagni, che ha consegnato all’Ispettore e al Sovrintendente una pergamena a ricordo del loro gesto di solidarietà e il Questore di Modena, Dott. Lucio Pennella, oltre a tutto il personale, che hanno voluto così dimostrare la propria vicinanza ai colleghi di servizio che hanno portato una toccante testimonianza della loro lunga attività a servizio della Polizia di Stato.

Al Questore Pennella, all’Ispettore Rosa e al Sovrintendente Abbatista, oltre che naturalmente a tutto il personale della Questura di Modena vanno i più sentiti ringraziamenti da parte delle famiglie e dei bambini che da oltre trentacinque anni Aseop Odv sostiene con supporto e presenza costante.