Un’offerta didattica gratuita e un dialogo consolidato con i territori che rafforza le comunità educanti e supporta le progettazioni di scuole, associazioni ed enti locali.

Il nuovo catalogo raccoglie le indicazioni ed i suggerimenti ricevuti da docenti e cittadini e mette in rete i risultati delle progettazioni territoriali. Un catalogo vivo, frutto di una rete che si è allargata in Piemonte, Liguria, Emilia, Toscana e Campania.

Nel dettaglio, è costituito da sedici laboratori didattici, differenziati per ordine scolastico e attivabili in presenza o a distanza, esperienze sui territori, con visite virtuali o in presenza agli impianti del Gruppo Iren. Un focus particolare sarà dedicato al ricco programma di laboratori promossi da Spazio Goccia, il progetto luzzarese condiviso con Azienda Servizi Bassa Reggiana, Fondazione un Paese e il comune di Luzzara.

Sul territorio emiliano ci saranno molte novità, tra cui un laboratorio in collaborazione con l’Istituto Regionale “G.Garibaldi” per i ciechi di Reggio Emilia, “7days of garbage” una mostra a cura di CSV Emilia Centro Servizi per il Volontariato di Parma Reggio e Piacenza, in collaborazione con Arpae SAC Parma, rivolta a famiglie, cittadini, studenti e Giocampus Green in collaborazione con Giocampus Parma.

Eduiren non è solo un catalogo, ma un educational hub che promuove e condivide progetti collaborando a esperienze significative su tutti i territori in cui è presente. Ad esempio, il Centro REMIDA e il progetto Scuola Diffusa di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children, CEAS Terre Reggiane – Tresinaro Secchia, Giocampus di Parma, Museo A Come Ambiente di Torino, Blue District Genova, Festival della Scienza di Genova, Fondazione Mida Salerno.

In tale spirito, il Catalogo è in continua evoluzione e trasformazione, per questo potrà essere ulteriormente arricchito durante l’anno. Le novità saranno reperibili nel sito www.eduiren.it e mensilmente nella newsletter di Eduiren.