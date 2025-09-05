

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Martedì 9 settembre, alle ore 18, al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro, è in programma il quarto e ultimo incontro della rassegna ‘Facciamo spazio! Progettare lo spazio pubblico con le persone. Verso Placemaking Week Europe 2025’ per introdurre i diversi temi che verranno affrontati in occasione del festival in programma a settembre.

Si parlerà di “Centri storici: quali strategie e azioni per il loro rilancio?”, per continuare a riflettere su come la città possa diventare più inclusiva, viva e condivisa. Al talk intervengono Stefano Micelli e Luisa Bravo.

Stefano Micelli, economista e professore all’Università Cà Foscari di Venezia, insegna eBusiness presso la Venice School of Management, dove si occupa di impatto delle tecnologie sui modelli di business e sul sistema industriale italiano. È presidente dello spin-off universitario Upskill 4.0, dedicato all’accelerazione d’impresa attraverso le competenze digitali. Autore del libro Futuro Artigiano, con cui ha vinto il Compasso d’Oro nel 2014.

Luisa Bravo è studiosa e attivista dello spazio pubblico, imprenditrice culturale, fondatrice di City Space Architecture e Professore a Contratto in Urban Design presso l’Università di Firenze. Con la sua attività di ricerca, divulgazione e progettazione ha portato la cultura dello spazio pubblico nei principali contesti internazionali, collaborando con le Nazioni Unite, la Commissione Europea e numerosi network globali. È direttrice di progetti innovativi come The Journal of Public Space, la Public Space Academy e il Museo Spazio Pubblico.

La serata – che sarà condotta dai Digital Freaks – è organizzata in in partnership dal Comune di Reggio Emilia, Laboratorio Aperto, Digital Freaks e Placemaking Europe. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il FESTIVAL – Dal 23 al 26 settembre 2025 Reggio Emilia ospita Placemaking Week Europe, l’annuale festival europeo dedicato alla progettazione urbana che riunisce più di 500 professionisti che lavorano nel campo del placemaking (creazione di luoghi per le persone) tra cui architetti, urbanisti, amministratori pubblici, ricercatori, leader di comunità provenienti da tutta Europa e oltre. L’obiettivo è condividere le migliori pratiche e promuovere collaborazioni internazionali, contribuendo alla sperimentazione di strumenti e allo sviluppo di politiche innovative di intervento sullo spazio pubblico, a partire dai luoghi e dalle iniziative della città ospitante.

L’evento – il cui programma è visibile al link https://placemakingweekeurope2025re.sched.com/list/simple – prevede conferenze, workshop, panel di lavoro, visite in loco e attività di placemaking in varie sedi della città, il tutto pensato con l’idea di un festival diffuso, in grado di ispirare non solo i partecipanti, ma l’intera città per creare insieme spazi pubblici più belli, significativi ed inclusivi.

I temi su cui si focalizzerà l’edizione della Placemaking Week a Reggio Emilia sono di grande attualità e riguarderanno in particolare le opportunità di rilancio dei centri storici, le caratteristiche di qualità, vivibilità e inclusività della città pubblica, la mobilità e le politiche che la città può mettere in campo per essere attrattiva e competitiva nel panorama europeo.

Per maggiori informazioni sul Festival www.comune.reggioemilia.it/placemaking

È possibile acquistare i biglietti per prendere parte ai diversi incontri al link: https://placemaking-europe.eu/pwe/reggio-emilia-2025/tickets.