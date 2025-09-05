

Una scuola colorata, vivace, accogliente; in una parola: bella. Durante le ultime settimane di agosto, la scuola elementare Anna Frank di Borzano, è stata teatro di un bellissimo lavoro di squadra tra amministrazione, Istituto comprensivo, genitori e bambini/e che la frequentano.

In accordo con il Comune, e dopo alcuni incontri tecnici preparatori, una ventina di papà e mamme hanno decorato e tinteggiato le pareti esterne dell’edificio e il suo cortile. Un’operazione, questa, unita a un altro analogo intervento delle famiglie nell’estate 2024, che aveva già restituito nuova luce e vitalità agli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini. Inoltre i disegni sulle pareti esterne e quelli sull’asfalto del cortile donano vivacità a tutto il complesso.

Tutti si sono dati molto da fare, ma una citazione particolare la merita Veronica Bizzarri, mamma e artista per hobby, che è l’autrice dei murales.

L’intervento è stato possibile grazie al contributo dell’amministrazione, soprattutto per la fornitura dei materiali, ed è stato portato a termine da genitori e bambini che si sono improvvisati imbianchini per parecchi giorni, destinando il loro tempo libero allo scopo di rendere più bello il luogo dove i loro figli studiano e imparano.

Ridipingere le aule e gli spazi esterni non è stata solo una questione estetica. La tinteggiatura rappresenta un atto di cura e attenzione verso l’ambiente scolastico, che è il primo luogo pubblico in cui i bambini imparano a socializzare, scoprire il mondo e sviluppare la propria personalità. Questo intervento ha riguardato non solo le classi e gli spazi comuni, ma anche la tutta struttura esterna, trasformata ora con ambienti più luminosi, sereni e stimolanti.

Intorno all’edificio spiccano tre murales: quello di benvenuto “Welcome to our school” in lingua inglese; quello a tema naturalistico e quello prettamente didattico con piccoli uomini costruttori impegnati alla creazione di numeri e lettere.