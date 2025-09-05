

Nella giornata di oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo 41enne, originario della provincia di Prato e domiciliato nel comprensorio ceramico, imputato e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Stazione Carabinieri di Fiorano Modenese.

Il provvedimento trae origine da due episodi distinti, documentati nei giorni scorsi dai Carabinieri, che hanno accertato la reiterazione di condotte illecite a breve distanza l’una dall’altra, nonostante la suddetta misura cautelare applicata all’imputato.

Il primo episodio risale al 25 luglio scorso, quando l’uomo venne arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, dopo essersi impossessato di alcuni generi alimentari all’interno di un ipermercato di Fiorano Modenese. Nel tentativo di guadagnare la fuga, aveva causato lievi lesioni a tre dipendenti (la direttrice e due cassiere) che avevano cercato di trattenerlo. A seguito dell’arresto, il Giudice aveva disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma.

Il secondo episodio, avvenuto il 23 agosto, presso un supermercato di Sassuolo. Nella circostanza l’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva tentato di allontanarsi con merce non pagata da un esercizio commerciale, ma durante la fuga perdeva i propri documenti personali, tra cui la carta d’identità ed un tesserino lavorativo, circostanza che consentiva di pervenire agevolmente alla sua identificazione da parte del personale addetto alla vigilanza del magazzino.

Sulla base della segnalazione dei Carabinieri, la Procura ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare originaria con quella della custodia in carcere disposta in conformità dal Giudice del Tribunale di Modena.

L’uomo, presunto innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna, rintracciato questa mattina a Fiorano Modenese, è stato associato alla Casa Circondariale di Modena.