Oggi pomeriggio si sono disputate le due semifinali della XIV Edizione del Memorial Nardino Previdi. Allo Stadio “Zanti” di San Michele, si è disputata Roma – Hellas Verona. Il gruppo di ragazzi giallorossi ha subito gol nel primo tempo, autore della rete è Furlan, a pareggiare i conti ci ha pensato il numero dieci giallorosso con un gol bellissimo, la Roma mette la freccia e segna la rete del sorpasso con Basile. I giallorossi, dopo una bellissima partita e molto combattuta vincono per 2-1 e si qualificano alla finale di questa bellissima edizione del Memorial a scapito dei rivali veneti.

Al “Ferrarini” di Castellarano si è giocata l’altra semi-finale tra Bologna ed i campioni uscenti dell’Hajduk Spalato. I Felsinei si impongono per due reti a zero e passano il turno, avendo il diritto di disputare i 90 minuti decisivi del Memorial di quest’anno.

Bologna e Roma, quindi, si contenderanno il trofeo nel capitolo finale dell’edizione numero quattordici del Memorial Nardino Previdi. La partita si giocherà Domenica 7 Settembre allo Stadio “ferrarini” di Castellarano alle ore 11:00.