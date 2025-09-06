Da martedì 9 settembre 2025, per lavori sulle linee elettriche, sono previste modifiche della viabilità nel territorio di Fiorano Modenese.
E’ istituito un restringimento stradale con transito ad una corsia di marcia, nella rotatoria su via Pedemontana con via Ghiarola Nuova, dalle 7 alle 19 del 9 e 10 settembre.
Dal 9 al 12 settembre è previsto anche il restringimento della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri o da semafori mobili, su via del Canaletto sopra il cavalcavia con via Pedemontana dalle ore 7 alle ore 20.