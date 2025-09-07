

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è stata accertata la positività di un caso di Chikungunya riguardante una persona residente a Novellara. Le condizioni della persona sono buone e il caso è correlato al focolaio di Carpi, dove la persona ha soggiornato per diversi giorni.

La chikungunya è un virus trasmesso da uomo a uomo tramite le zanzare Aedes (Aedes albopictus e Aedes aegypti). A scopo precauzionale, secondo quanto previsto dai protocolli regionali sulle arbovirosi e su proposta del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Reggio Emilia, il Comune ha autorizzato un trattamento di disinfestazione della zona interessata.