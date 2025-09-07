

Gentile Redazione Sassuolo 2000,

scriviamo questa lettera perché stremati da una situazione di schiamazzi notturni che si protraggono da oltre 2 anni in viale San Giorgio, in pieno centro a Sassuolo.

A riguardo, lo scorso 15 luglio, abbiamo firmato ed inviato una petizione al Sindaco Mesini, il quale però, ad oggi, non ha ancora risposto.

Nella stessa, chiedevamo di adottare misure efficaci per contrastare gli schiamazzi notturni che stanno compromettendo la quiete pubblica e la qualità della vita di noi residenti.

Soprattutto nelle ore notturne, vi sono frequenti episodi di rumori eccessivi provenienti da persone che sostano nel viale ed in locali pubblici (in particolare nel viale antistante la gelateria) e da veicoli a motore.

Le persone (sia maggiorenni che minorenni), urlano forte, giocano a pallone in mezzo alla strada, iniziano risse tra loro, accendono musica ad alto volume, lasciano rifiuti sia su viale San Giorgio che sul viale antistante la gelateria (vetro, plastica, alimenti ecc…).

I veicoli a motore (sia autoveicoli che motocicli) suonano clacson e attraversano viale San Giorgio a forte velocità, sgommando e spesso con motori dal forte suono e rimbombo.

Chiediamo pertanto:

– L’installazione di sistemi di monitoraggio acustico per rilevare e controllare i rumori eccessivi.

– Maggiori controlli notturni da parte di polizia e carabinieri: molti di questi controlli dovrebbero esser effettuati in borghese, in quanto spesso all’arrivo delle forze dell’ordine, le persone coinvolte negli schiamazzi fuggono.

– L’identificazione ed irrogazione di sanzioni per chi disturba la quiete pubblica.

– L’attivazione di convenzioni con società di vigilanza privata.

– L’emanazione di un’ordinanza che preveda sanzioni per chi disturba la quiete pubblica dopo le ore 23:00.

La situazione è diventata intollerabile, non si riesce più a dormire perché gli schiamazzi spesso si protraggono oltre le 2:00 di notte.

Siamo in balia di teppisti che non hanno un minimo rispetto per gli altri e siamo stanchi. Molti di noi che si sono permessi di dire qualcosa a questi soggetti, sono stati derisi o insultati.

Chiediamo risposte ed interventi immediati da parte di Sindaco e forze dell’ordine.

Nel caso la situazione non si dovesse risolvere nel breve periodo, valutiamo anche l’avvio di opportune azioni legali.

Alleghiamo il testo della petizione (inviata al Sindaco ed in copia alle forze dell’ordine) ed un video a testimonianza della situazione presente nel viale.

I residenti di viale San Giorgio