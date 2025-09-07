

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



La stazione monte Cusna del Soccorso Alpino, questo pomeriggio è stata impegnata nella ricerca di una persona che risultava dispersa lungo il sentiero 603 che da Civago conduce al rifugio Segheria nel comune di Civago.

L’uomo, un 65enne, si trovava con una comitiva impegnata in un’escursione quando il gruppo ha perso le tracce sue tracce e, allarmato, ha attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i tecnici della stazione Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno iniziato le ricerche, fino a che non hanno ricevuto la chiamata da parte di un signore che comunicava loro che il disperso era giunto all’abitato di Romita e che stava facendo rientro verso il rifugio Segheria. I tecnici, dopo essersi messi in contatto con il disperso, hanno concordato il luogo di ritrovo nei pressi del rifugio per valutare le sue condizioni e riaccompagnarlo in sicurezza a Civago.