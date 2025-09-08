

“Servizi on line per il cittadino” è il titolo della conferenza che si svolgerà lunedì 15 settembre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio, dalle 14.15 alle 15.30. Nel corso dell’incontro si parlerà di identità digitale (Spid e Cie), Pago Pa, iscrizioni ai servizi. L’iniziativa è aperta a tutti, ma rivolta in particolare ai cittadini di 60 anni e oltre. Si tratta del primo di quattro incontri per avvicinare le persone non più giovani a internet e al suo utilizzo nella vita quotidiana, nell’ambito dei progetti del Pnrr sulla facilitazione digitale ai cittadini, ai quali collabora il Comune di San Felice.