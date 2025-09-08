

A seguito delle tre assemblee svolte nelle sedi di Yoox sul territorio di Bologna svolte nella giornata del 8 settembre 2025, viene proclamato a larghissima maggioranza la prima giornata di sciopero.

Le Lavoratrici e i Lavoratori hanno messo in atto al termine delle assemblee dei picchetti davanti alle sedi aziendali. Contestualmente le organizzazioni sindacali nazionali hanno inoltrato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’istituzione di un tavolo di crisi urgente. A supportare le Lavoratori e i Lavoratori durante i presidi erano presenti rappresentanti delle confederazioni sindacali di Bologna e diversi esponenti della politica locale e Nazionale.

La richiesta rimane la medesima :” Ritiro immediato della procedura e apertura di un confronto serio atto a salvaguardare l’occupazione”.

Il giorno 10 settembre 2025 si terrà il primo tavolo di confronto a livello nazionale a cui seguiranno le assemblea presse le varie sedi nei giorni successivi .