Nell’ambito della tradizionale Fiera dei Tori di Cavriago, domenica 14 settembre alle 16, sul sagrato della chiesa di San Terenziano è in programma la Sfilata a 6 zampe, un nuovo appuntamento speciale dedicato ai cani e alla loro complicità con i padroni.

“A Cavriago vivono più di mille cani: sono parte integrante della nostra comunità, delle nostre famiglie, delle nostre giornate” commenta Nadia Monti, consigliera comunale con delega al Benessere Animale. “Con la sfilata vogliamo celebrare la loro presenza quotidiana, la fedeltà, la gioia che portano e il ruolo insostituibile che hanno nella vita di tante cittadine e tanti cittadini. Non si tratta solo di un concorso simpatico, ma di un modo per riconoscere pubblicamente l’importanza dei nostri compagni a quattro zampe.”

Un pomeriggio per i nostri amici a quattro zampe: coppie di cani e padroni sfileranno insieme per contendersi i premi nelle categorie più originali, come la coppia che si somiglia di più, il cane più educato e il cane superstar.

La sfilata non sarà una gara ma un’occasione per valorizzare il rapporto unico che lega le persone ai propri cani, tra affetto, cura e divertimento.

“Abbiamo pensato a un evento leggero e aperto a tutti perché crediamo al riconoscimento e alla valorizzazione di questo legame speciale – conclude la consigliera Monti – Mettere al centro i cani significa anche mettere al centro la responsabilità, il rispetto e la cura che come comunità vogliamo avere nei loro confronti”.

L’evento – che sarà presentato da Gugliemo Mauti – è gratuito e aperto a tutti: per iscriversi alla sfilata o avere ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 338 708 7650