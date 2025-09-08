

Gentilissima redazione di Sassuolo2000,

Mi chiamo …….. e sono di Sassuolo.

Vi contatto per segnalare l’ennesimo atto di delinquenza capitato in zona Parrocchia Madonna di Sotto / Asilo Peter Pan.

Sabato sera mi sono ritrovato i vetri rotti della macchina che avevo parcheggiato davanti all’asilo Peter Pan per andare alla sagra di Madonna di Sotto; oltre al danno del vetro mi hanno pure rubato uno zaino contenente degli effetti personali che era riposto nel baule (quindi chiuso e non in vista).

Vi ho voluto mandare questa mail non tanto per segnalare il mio danno (purtroppo non potete farci nulla), ma quanto per dire anche la mia in merito alla delinquenza e al pochissimo rispetto generale che sta attanagliando la nostra città; mi aggancio anche alle denunce per schiamazzi notturni in viale San Giorgio, purtroppo la nostra città sta andando sempre più in malora e per chi come me, e come tanti di noi, ci è nato e cresciuto, vederla ridotta così è davvero uno schifo…molto poco sicura, molto sporca e con servizi che funzionano a pezzi e bocconi.

Non entro nel merito delle responsabilità politiche perché credo che la responsabilità provenga sia da una parte politica che dall’altra e quindi non mi sento di incolpare una fazione piuttosto che l’altra, credo siano responsabili entrambi allo stesso modo da diversi anni.

Non credo nemmeno che la situazione si possa risolvere facilmente, quello che noto ed è quello che sono qua a segnalare (sperando che possa servire a qualcosa) è la mancanza di provare a risolvere questo tipo di delinquenza e malavita generale che si sta insinuando sempre di più.

Chiedo scusa se mi sono dilungato, ma ci tenevo a mandarvi questa mia segnalazione sperando che arrivi alle orecchie di qualcuno.

Grazie per la vostra attenzione,

(lettera firmata)