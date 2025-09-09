Sin dalle prime ore del mattino un flusso sud-occidentale favorirà lo sviluppo di rovesci, anche a carattere temporalesco soprattutto lungo la fascia appenninica, che dal settore occidentale si estenderanno su tutta la Regione. Fenomeni in esaurimento già dal tardo pomeriggio, nuvolosità variabile in serata.
Temperature minime perlopiù stazionarie sui 19/20 gradi, massime in diminuzione con valori che non dovrebbero superare i 22/24 gradi. Venti prevalentemente sud-occidentali, con rinforzi dal pomeriggio lungo tutto il crinale fino alle aree collinari legati ai fenomeni temporaleschi previsti. Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in intensificazione fino a molto mosso.
(Arpae)