

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 18, a Castelvetro ritornano le atmosfere del Rinascimento con la “Festa a Castello”, la manifestazione storica giunta alla 18a edizione e organizzata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un tuffo nel Cinquecento con il tradizionale banchetto in costume sulla piazza centrale, a rievocazione di quello organizzato alla corte dei Rangoni in onore del poeta Torquato Tasso durante il suo soggiorno a Castelvetro nel 1564.

Il banchetto ha già i posti esauriti da settimane, tuttavia, per chi non fosse riuscito a prenotarsi, quest’anno ci sarà la novità degli spettacoli distribuiti per le vie del borgo di Castelvetro e quindi aperti a tutti. Spettacolari performance di fuoco, dimostrazioni di cardatura, filatura e ricamo, antiche arti di fabbri e falegnami, giochi tradizionali per i bambini, saranno tutti da scoprire fra i suggestivi angoli del centro storico.