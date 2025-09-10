

Un pomeriggio movimentato quello vissuto lunedì scorso a Formigine, quando, i carabinieri della locale Stazione, supportati da quelli della Stazione di Sassuolo, sono intervenuti in via delle Radici dopo la segnalazione di un’auto in fiamme. Giunti sul posto, i militari hanno trovato, all’interno di del cortile di un’abitazione, un’autovettura ancora “fumante”, con evidenti segni di bruciature di natura apparentemente dolosa.

A causare i danneggiamenti e l’incendio sarebbe stato un giovane di 25 anni, residente a Modena ma domiciliato a Formigine che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato più volte di sottrarsi al controllo, opponendo un’attiva resistenza e cercando ripetutamente la fuga, fino a quando è stato definitivamente ammanettato con l’ausilio di ulteriori militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sassuolo e di una pattuglia della Polizia Locale formiginese.

Condotto in caserma, il 25enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Sassuolo, in attesa del rito direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Formigine.