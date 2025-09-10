

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sabato 13 settembre 2025, a partire dalle ore 17, si terrà l’undicesimo Memorial “Giorgio Mariani”, organizzato dalla sezione sassolese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport “Giulio Cantelli e Giorgio Mariani”, con il patrocinio del Comune di Sassuolo.

L’evento si svolgerà presso il campo sportivo di San Michele e rappresenta un’occasione per ricordare con affetto Giorgio Mariani, calciatore sassolese noto a livello nazionale e figura di riferimento nella dirigenza del Sassuolo Calcio.

In programma una partita tra Veterani e amici di Giorgio Mariani, seguita dalla consegna del “Premio Giorgio Mariani”. La serata si concluderà con una cena conviviale presso il ristorante del centro sportivo.

Un appuntamento sentito e partecipato, per onorare attraverso lo sport i valori e il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva sassolese.

Per info e prenotazioni cena: Giorgio Barbieri +39 344 172 0830 – Ottorino Ferri +39 334 345 5480