Sabato 13 settembre 2025, a partire dalle ore 17, si terrà l’undicesimo Memorial “Giorgio Mariani”, organizzato dalla sezione sassolese dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport “Giulio Cantelli e Giorgio Mariani”, con il patrocinio del Comune di Sassuolo.
L’evento si svolgerà presso il campo sportivo di San Michele e rappresenta un’occasione per ricordare con affetto Giorgio Mariani, calciatore sassolese noto a livello nazionale e figura di riferimento nella dirigenza del Sassuolo Calcio.
In programma una partita tra Veterani e amici di Giorgio Mariani, seguita dalla consegna del “Premio Giorgio Mariani”. La serata si concluderà con una cena conviviale presso il ristorante del centro sportivo.
Un appuntamento sentito e partecipato, per onorare attraverso lo sport i valori e il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità sportiva sassolese.
Per info e prenotazioni cena: Giorgio Barbieri +39 344 172 0830 – Ottorino Ferri +39 334 345 5480