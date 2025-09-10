

Fiumi di gente, emozioni a non finire e una cifra importante da devolvere in beneficenza: l’edizione 2025 dell’evento “Freestyle Motocross Mototerapia”, andato in scena sabato 6 settembre a Sassuolo, ha superato ogni aspettativa.

L’iniziativa, organizzata da Mineraria di Boca, ha richiamato un pubblico vastissimo, con centinaia di persone accorse per assistere agli spettacoli di freestyle motocross e per vivere da vicino l’esperienza unica della mototerapia.

Protagonista assoluto della giornata è stato Vanni Oddera, ideatore della mototerapia, che ha regalato emozioni autentiche facendo salire in sella decine di ragazzi e ragazze con disabilità, regalando sorrisi, abbracci e momenti difficili da dimenticare.

L’evento, a ingresso libero, ha permesso di raccogliere 17.091,48 euro, interamente devoluti a quattro realtà fondamentali per il territorio:

ANFFAS

AVIS

Croce Rossa Italiana

Fondazione Italiana Diabete

Un risultato straordinario, reso possibile grazie alla partecipazione calorosa del pubblico, al lavoro instancabile delle associazioni locali e all’impegno degli organizzatori.

Musica, cibo, adrenalina e solidarietà: la formula dell’evento ha funzionato ancora una volta. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito al successo della giornata.

Sassuolo ha risposto presente. E ha fatto la differenza.