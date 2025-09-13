

Il Questore di Modena Lucio Pennella ha adottato la misura di prevenzione del c.d. “DASPO URBANO” nei confronti di un cittadino nigeriano di 35 anni.

L’uomo era stato controllato lo scorso 6 agosto intorno alle ore 3.00 nei pressi del Parco XXII Aprile da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il 35enne era stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 15 dosi di marijuana pronte per la cessione per un peso complessivo di circa 30 grammi, oltre a 600 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività illecita.

L’uomo riporta numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, armi e resistenza a Pubblico Ufficiale, che ne delineano inequivocabilmente un’indole criminale.

Per i fatti commessi, peraltro, in un luogo pubblico frequentato da famiglie con minori e nelle immediate vicinanze di plessi scolatici e in considerazione della sua pericolosità sociale, il Questore ha pertanto disposto nei confronti del 35enne – all’esito di una accurata istruttoria della Divisione Anticrimine – il “divieto di accedere e stazionare” nell’area adiacente ai parchi XXII Aprile e dell’Attiraglio per la durata di 5 anni.