La Polizia di Stato di Reggio Emilia, s o tt o la di rezio ne della Procura della Repubblica g u i da ta dal Procuratore Dott. Calogero Gaetano Paci, ha eseguito nel pomeriggio di mercoledì 10 settembre un decreto di fermo nei confronti di u n uomo 33enne, di naz ion a l i tà pa kista n a e richiedente asilo, sospettato di violenza sessuale su un m in o re.

Il fatto risale al 5 settembre, intorno alle ore 12:00, quando un ragazzo di qu a tt ord i ci anni è stato vittima di u na gr a ve a gg re s si o n e n e i p r ess i di P i a zza le E u rop a . Pe r l a giovane vittima si sono trattati di att i mi di p u ro t e r ror e , dur a nt e i qu al i l ’agg ress o re l’ ha so rpres a e assal it a , r ius c e ndo, con l ’u so della forza , a s opr a ffa r n e la resistenza . L’uom o h a p o i c omp i ut o a tt i di v iole n z a f i si c a , t r a c ui b a ci a re la vittima sulla bocca e alt r e parti del corpo.

Fortunatamente, una cittadina è intervenuta tempestivamente, soccorrendo il minore e alle r ta n do l e autor i tà. Grazie alla sua segnalazione, gli investigatori della Squadra Mobile h anno p otuto raccogliere elementi f ondamen t a li per l a r i cos truzione dell’accaduto. Nonostante lo stato di shock e sofferen za , il giovane ha fo r nit o u n re s o conto dett a gl i at o e coerente di quanto accaduto , che è s t at o subi t o c o rrobor a to dall e immagini delle telecamere di videosorveglianza analizzate dagli investigatori .

Le registrazioni video hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di ricostruire i movimenti dell ‘ aggressore, s e guendo n e le tracce attraverso un min uzi o so “p e d i nam en to e l e t tr o nic o “ che ha co p e r to s i a l e fasi pr e limi n a r i ch e quelle successive all ’aggress io ne . Su man da to della Procura, è st a t a e ff e tt u a t a una perquisizione in un casolare s i tuato nella campagna di Novellara, dove sono stati ritrovati e sequestrati gli indumenti indossati dal sospettato al momento de l r e at o .

U n contributo decisivo all’identificazione dell’uomo è arrivato dalla Polizia Scientifica di Bologna che , con un’analisi rapida ed efficace, ha effettuato una comparazione fisionomica tra le immagini r ipr e s e dalle telecamere e il sospettato s tess o , oltre che tra gli abiti immortalati e quelli re c u pera ti durante la perquisizione.