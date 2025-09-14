

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa.

L’attività, che ha interessato il centro cittadino e le principali vie di aggregazione giovanile, ha consentito di identificare circa 50 persone e di procedere a numerosi controlli anche su veicoli in transito.

Nel corso delle verifiche, due giovani – un 41enne e un 29enne, entrambi di origine tunisina – sono stati segnalati alla Prefettura di Modena quali assuntori di sostanza stupefacente, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, detenute per uso personale. La droga è stata sequestrata.

I controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza percepita dalla cittadinanza e di garantire la massima prevenzione sul territorio.