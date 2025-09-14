

Marc Márquez e il Ducati Lenovo Team hanno trionfato in grande stile al Misano World Circuit Marco Simoncelli al termine dei 27 giri del Gran Premio di San Marino e della Riviera Di Rimini. Francesco Bagnaia ha chiuso anzitempo la sua performance a causa di una caduta.

Márquez è scattato ottimamente, portandosi in seconda posizione già alla prima curva. Al dodicesimo giro ha preso il comando della gara, difendendolo con una serie di tornate velocissime nel finale – compresa l’ultima – e tagliando il traguardo da vincitore. Bagnaia ha mantenuto la posizione al via, conducendo in solitaria fino alla caduta alla curva 14, avvenuta nel corso del nono giro.

Al termine del quindicesimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 512, mantenendo i 182 punti di vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 275 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team è saldamente al comando della classifica a squadre con 749 punti, con Ducati già vincitrice del titolo costruttori.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione venerdì 26 settembre per affrontare il Gran Premio di Giappone al Mobility Resort Motegi.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Non è stato facile mantenere il controllo della situazione. È stata una delle gare più veloci della stagione: Bezzecchi stava spingendo molto forte ed era davvero veloce. Abbiamo cercato di gestire al meglio, riuscendo anche a realizzare il giro più veloce all’ultimo passaggio. Sono felice perché, dopo l’errore di ieri, dovevamo rifarci. L’approccio per Motegi sarà lo stesso: mantenere il livello di performance mostrato in tutte queste gare. Mancano sei eventi alla fine della stagione, ma vogliamo chiudere la questione titolo mondiale il prima possibile”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Stavo provando a seguire Diggia, poi purtroppo c’è stata la caduta. Dobbiamo analizzare bene cos’è successo soprattutto in vista del test di domani, che sarà estremamente importante per trovare la direzione giusta. Ovviamente c’è stato del disappunto per la scivolata, ma continuiamo a lavorare per cercare la soluzione a questi problemi, che mi porto dietro da ormai diverse gare, e per affrontare al meglio la lunga trasferta asiatica”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“La gara di Misano è sempre uno spettacolo e ha regalato battaglie incredibili. Sia Marc che Marco (Bezzecchi) sono stati davvero bravi, e ci aspettavamo che quest’ultimo fosse della partita dopo la prestazione di ieri. Come Ducati, abbiamo piazzato cinque moto nelle prime sei posizioni, quindi direi che il nostro pacchetto ha funzionato davvero bene. Peccato per la scivolata di Pecco, ma come già detto in precedenza, continueremo a offrirgli tutto il supporto necessario per uscire da questa situazione difficile”.