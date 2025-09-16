

Sarà Sigfrido Ranucci, volto noto del giornalismo d’inchiesta italiano e direttore del programma Report su Rai 3, l’ospite di un’iniziativa pubblica promossa da Lapam Confartigianato e in calendario per giovedì 18 settembre alle ore 21 in Piazza XX Luglio a Castellarano.

In occasione della tradizionale Festa dell’Uva, Ranucci sarà protagonista dell’incontro pubblico “La Scelta”, lo stesso titolo del suo libro edito da Bompiani: un’opera intensa in cui il giornalista racconta i retroscena del suo lavoro, le pressioni subite, le inchieste più delicate, ma anche le scelte personali e morali che hanno segnato la sua carriera.

L’ingresso è libero e gratuito: maggiori informazioni sul sito www.lapam.eu.