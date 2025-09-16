

Questa mattina, presso la Legione Carabinieri Emilia Romagna a Bologna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato, presentato alla stampa il nuovo comandante del Reparto Operativo, il Ten. Col. Stefano Invernizzi.

Originario di Viterbo, 46 anni, arruolatosi nel 1999, Invernizzi ha frequentato l’Accademia Militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza, il nuovo comandante del Reparto Operativo arriva a Bologna dopo l’incarico di Capo Sezione al Comando Generale dell’Arma. In precedenza ha guidato il Nucleo Investigativo di Bari, le Compagnie Carabinieri di La Spezia e Macomer (Nuoro), nonché il Nucleo Operativo della Compagnia di Catania.

Il Ten. Col. Stefano Invernizzi ha inoltre ricoperto il ruolo di comandante di Plotone del Battaglione di Genova e ha partecipato a missioni internazionali, tra cui quella in Iraq.