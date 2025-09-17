

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



In occasione del Mese Mondiale Alzheimer, Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV) organizzerà ad Albinea “CamminAIMA: Insieme per il Benessere e la Memoria”: una camminata solidale che si terrà domenica 21 settembre. L’iniziativa si propone di unire la comunità per sensibilizzare sulla demenza, promuovere uno stile di vita attivo e sostenere le attività dell’associazione sul territorio.

L’evento è realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Albinea, Uisp Reggio Emilia, Ausl Ircss di Reggio e Amici del CEA. Il ritrovo e la partenza sono fissati per le ore 15:30 al Parco della Rsr di Albinea, in via Papa Giovanni XXIII 16. La partenza ufficiale è prevista per le ore 16.

Il percorso, lungo circa 5 chilometri, offrirà ai partecipanti un’esperienza significativa e accessibile a tutti. Oltre all’attività fisica, sono previste soste dedicate a momenti di riflessione e approfondimento sul benessere fisico e sulla memoria, grazie alla presenza di esperti e partner locali. In particolare, grazie al prezioso contributo del Lions Club Albinea Ludovico Ariosto, chi lo desidera potrà effettuare un controllo pressorio pre/post sforzo.

L’obiettivo è quello di unire la comunità e di abbattere lo stigma legato alla malattia, in linea con il tema lanciato da Alzheimer’s Disease International (ADI): una campagna che incoraggia le persone a informarsi sulla demenza utilizzando gli hashtag #ChiediInformazioniSullaDemenza e #ChiediInformazioniSullAlzheimer.

L’iniziativa è supportata da Conad Albinea e Montecavolo e da Maxent.

Gli organizzatori ringraziano i Club Service Lions Club Albinea Ludovico Ariosto, Rotary Club Reggio Emilia, Soroptimist Club Reggio Emilia e Zonta Club International di Reggio Emilia, che sostengono Aima da tanti anni.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa che unisce i valori della solidarietà e del benessere fisico – spiega la Presidente di Aima Reggio Simonetta Cavalieri – Il Mese Mondiale Alzheimer è un’occasione cruciale per riflettere sull’importanza di una comunità inclusiva e informata. Ringraziamo il Comune di Albinea e tutti i nostri partner e sponsor per il prezioso supporto, che rende possibile la realizzazione di un evento così importante per la nostra associazione e per tutte le persone con demenza e i loro caregiver”.

L’iscrizione è facoltativa ma chi volesse potrà farla su Eventbrite e in questo modo aiuterà l’associazione a organizzare l’evento al meglio.

La quota di partecipazione sarà versata il giorno dell’evento, al momento del ritrovo, sarà di 5 euro per gli adulti (gratuita per i bambini).

Per informazioni contattare il numero 339.1873840, oppure scrivere a comunicazione@aimareggioemilia.it.