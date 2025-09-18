L’appuntamento è per domenica 21 settembre, alle ore 10:30, davanti alla sede dell’associazione (in Via Kennedy, 3). Alla celebrazione interverranno la vicepresidente provinciale Auser Reggio Emilia Renza Righi, la presidente Auser Castellarano Agata Pirrello, il Sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, la Vicesindaca di Castellarano Cassandra Bartolini.
La vettura che verrà inaugurata, una Dacia Sandero, servirà all’associazione per accompagnare le persone fragili –anziani, disabili, malati– con difficoltà di spostamento a muoversi verso luoghi di cura. Lo scorso anno, nel solo territorio di Castellarano, Auser ha realizzato 2.700 accompagnamenti socio-sanitari.