Inizierà domani, venerdì 19 settembre, con la lezione di Paolo D’Iorio “Così parlò Zarathustra” al teatro Carani, la tre giorni di FestivalFilosofia a Sassuolo.

Un ricco programma filosofico affiancato, per tutte e tre le giornate, da un programma ragazzi e da un programma creativo, capaci di incuriosire e attrarre dai più giovani ai più maturi.

IL PROGRAMMA RAGAZZI

Venerdì 19 settembre

16:30 “I nostri Eroi di carta”, una collezione di cittadini esemplari. Dai 10 ai 14 anni. Con: Stefano Landini – fumettista, a cura di: Biblioteca dei ragazzi Leontine presso villa Giacobazzi

Sabato 20 settembre

09:30 – 12:30 “Casa March, Un luogo in cui crescere”. Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni) a cura di: Centro per le Famiglie Distretto Ceramico – sede di Sassuolo. In collaborazione con le associazioni: Anffas, Centro Distrettuale di Riuso “Le Radici” – Tutto Si Muove, Ci vuole un villaggio, Gruppo pittori J. Cavedoni, Il Melograno, Le Uncinettine della Comune del parco di Braida, Librarsi, Lo Spino coop sociale, Oratorio San D. Savena parrocchia SS. Consolata, Nuovamente Secchia, Reti di famiglie accoglienti, Scuola di Musica O. Pistoni – Corpo bandistico La Beneficenza. A villa Giacobazzi

11:00 “Un coraggio esemplare”, letture e laboratorio esperienziale dedicati al coraggio. Dai 6 ai 9 anni. A cura di: Biblioteca dei ragazzi Leontine

Domenica 21 settembre

11:00 “Batticuori in valigia”, una girandola di storie sui saperi della vita. Dai 4 agli 8 anni del Teatro dell’Orsa. A cura di: Biblioteca dei ragazzi Leontine

PROGRAMMA CREATIVO

Venerdì 19 settembre

Dalle 10 alle 13: “Officine Adolescenti”, sperimentare, apprendere, fare insieme. Laboratori per adolescenti. A cura di: Progetto Adolescenza Unione dei Comuni Distretto Ceramico. In collaborazione con: Associazione culturale Rock’s, Associazione Regina della Pace, Lumen APS, Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, Néa Quotidiano, Progetto Zone – Aliante Cooperativa sociale, Cooperativa Don Bosco & Co., Comunità Tana per tutti/OFF 16 – Cooperativa sociale Gulliver, Cooperativa sociale Lo Spino, Centro per le Famiglie Distretto Ceramico. A villa Giacobazzi

16:00 “Cambiare registro” Genere e potere nella formazione”, con Chiara Giovenzana, Caterina De Rossi, Tommaso Fabbri, Luca Schiavini. A cura di: Associazione Senior APS.In collaborazione con: Stars & Cows S.r.l. Società Benefit. All’ Auditorium Pierangelo Bertoli

22:00 reading e teatro “Luca Mastrantonio, da Werther a Squid Game”, L’influenza della finzione sulla vita reale, al Teatro Carani

Dalle 9 alle 22: la mostra PAMCOC: “La retta via esiste solo in geometria”, curatrice: Martina Di Toro. A cura di: Servizio Eventi Culturali – Comune di Sassuolo -Presentazione: venerdì 19 settembre ore 19.00 in Sala Matrimoni alla presenza dell’artista e della curatrice

Dalle 18 alle 20: Modelli e innovazione per la cultura nello spazio urbano”, un laboratorio di idee per l’area prospiciente il Teatro Carani. Curatori: Elena Corradini, Ettore Roteglia. A cura di: Rotary Club Sassuolo, in collaborazione con: Ordine e Fondazione Architetti di Modena, Ordine Ingegneri di Modena, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” – UniMoRe. Presentazione: sabato 20 settembre ore 12 in piazza Garibaldi

Sabato 20 settembre

Dalle 10 alle 12,30 “Cantiere uomo – Il tuo maestro in un’opera”, a cura di: Ufficio di Piano – Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e CSV Terre Estensi ODV. In collaborazione con: Gulliver Cooperativa Sociale – SEI Servizio Educativo Inclusivo e Centri socio-riabilitativi diurni (Aquilone, Fossetta, Lupi Sociali, Non ti scordar di me, Villa Sabbatini), Anffas Sassuolo, Ass. San Gaetano, Aut Aut, Bloved Bimbi Amati, Circolo Agape Braida, Concresco, Croce Rossa Prignano, Croce Rossa Sassuolo, Curacari, In-Contromano, MeteAperte, Nuovamente, Solgarden Soc. Coop, Tutto si muove, APS “L’ora del noi”. A villa Giacobazzi.

21:00 “Non è l’Ennesimo festivalfilosofia”, La paideia nel cinema: storie di crescita e riscoperta. A cura di: TILT Associazione Giovanile APS – Ennesimo Film Festival. All’Auditorium Bertoli.

22:00 Marco Damilano “Patrie” in piazza Garibaldi

Domenica 21 settembre

16:00 reading e teatro “Il viaggio dell’anima” Dalla conoscenza di sé alla cittadinanza consapevole. A cura di: STED al teatro Andrea Rompianesi

17:00 reading e teatro, “Il figlio migliore”. Regia: Enrico Lombardi. A cura di: Quinta Parete – APS all’Auditorium Bertoli