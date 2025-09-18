

Ieri sera intorno alle 20:00, i Vigili del fuoco dal Comando di Modena sono intervenuti in via Ceresa presso l’ex zuccherificio di Finale Emilia, per un incendio di ecoballe nell’area stoccaggio della centrale a biomasse. Visto l’elevato numero di materiale coinvolto, sono accorse 3 autopompe serbatoio e una autobotte per un totale di 10 unità. Le operazioni si sono protratte per tutta la notte e sono tutt’ora in corso e, presumibilmente procederanno nei prossimi giorni, fino allo smassamento e ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto presenti anche ARPAE per il monitoraggio dell’aria.