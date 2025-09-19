

Cinquant’anni di Polisportiva Maranello: domenica 21 settembre la Polisportiva cittadina festeggia l’importante traguardo del mezzo secolo di attività con una giornata ricca di attività aperta a tutti, presso il Parco dello Sport in Via Virginia Woolf.

Dalle 14 sarà possibile partecipare a diverse attività sportive, dal ping pong al biliardino, dal tennis al padel, dalla pallavolo al basket, dalla ginnastica al percorso motorio, dal nuoto alla camminata campestre fino alle prove di tennis e padel per bambini e ragazzi. Dalle ore 18 apertura stand gastronomico con possibilità di cena, alle 18,30 discorso delle autorità. Punto Bar disponibile tutto il pomeriggio.