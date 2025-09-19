

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Domani, sabato 20 settembre, dalle 18.30 a mezzanotte, il Parco dello Sport di Maranello in via Virginia Woolf si trasformerà in un luogo magico per una serata da vivere sotto le stelle con “Note di fieno e stelle”, un evento che unisce convivialità, musica ed atmosfera suggestiva.

Ad accogliere il pubblico ci sarà l’apericena con cocktail e birra proposti da Carisma, mentre

il ritmo della serata sarà scandito da un coinvolgente DJ set che accompagnerà fino a tarda

notte. Non mancheranno spazi dedicati alla condivisione, come l’Instagram Point, pensato

per immortalare e raccontare i momenti più suggestivi.

L’invito agli ospiti, grandi e piccini, è quello di portare con sé una coperta per sedersi

comodamente tra balle di fieno e cielo stellato, in un contesto che unisce natura e divertimento.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Maranello. Per informazioni è

possibile contattare il numero 333 9564769.