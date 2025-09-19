

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nuovi giochi sono stati installati al Parco Staffette Partigiane, dove è stato allestito un veliero in legno e relativa pavimentazione (€ 25.620), al Parco di Iqbal Masih in Via La Pira, dove è stata attrezzata un’altalena Happy con relativa pavimentazione (€ 4.880), mentre al Parco di Primo Maggio è in corso la sostituzione di un’altalena pericolante (€ 2.877).

Sono 18 le installazioni su cui si è intervenuti questa estate con riparazioni e sostituzioni di pezzi: si tratta di un intervento che ha comportato una spesa di € 12.974.

Gli interventi di riparazione hanno coinvolto l’area ludica del Parco Staffette Partigiane con 5 giochi da riparare, il giardino di Castello con due aree antitrauma rovinate dal fango dell’alluvione ora ripristinate, due giochi del giardino di via Galliera a Primo Maggio, giochi negli asili e nelle aree scolastiche, in via La Malfa, via Allende, nel parco Tolomelli e nel parco Impianti sportivi, infine in via Resistenza a Trebbo, dove un gioco è stato riparato mentre un’altra piccola installazione purtroppo è stata rimossa in quanto ormai troppo usurata, mentre si sta lavorando per ripristinare anche la pista di pattinaggio in disuso da ormai troppo tempo.

Il sindaco Luca Vignoli commenta: “La sistemazione dei giochi e la realizzazione di nuove installazioni ludiche corrisponde alla nostra idea di una città dove gli spazi di incontro e aggregazione vengono curati. Siamo contenti di aver dedicato ai nostri abitanti più piccoli questa importante attività di manutenzione”.