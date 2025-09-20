

Sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e stratificate con foschie dense e locali banchi di nebbia nelle pianure e lungo la costa nelle ore notturne e del primo mattino. Aumento della nuvolosità dalla serata a partire dal settore occidentale.

Temperature senza particolari variazioni con minime tra 16 e 19 gradi e massime tra 26 e 31 gradi. Venti sui rilievi deboli sud-occidentali, in rinforzo in serata. Sulle pianure deboli dai quadranti orientali. Mare quasi calmo al mattino, poi poco mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dalla sera.

(Arpae)