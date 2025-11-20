In seguito all’episodio verificatosi presso un’attività di Fiorano Modenese, dove il titolare – una persona di 82 anni – è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi, Confesercenti Area del Distretto Ceramico esprime la propria solidarietà e vicinanza al negoziante.
“Si tratta di fatti gravi e inaccettabili, che non devono ripetersi. Esprimiamo pieno sostegno all’esercizio colpito e al suo titolare” afferma Emanuele Costetti, Direttore Confesercenti Area del Distretto Ceramico.
Alla luce di quanto accaduto, Confesercenti sottolinea la necessità di rafforzare il presidio del paese e del territorio da parte delle Forze dell’ordine. “È indispensabile garantire più sicurezza e, pur consapevoli del grande lavoro che svolgono quotidianamente le Forze dell’ordine, auspichiamo maggiori controlli e un presidio costante del territorio. Ogni lavoratore ha diritto a poter svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza e tranquillità”.