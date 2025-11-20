Si svolgerà sabato prossimo, 22 novembre, l’asta pubblica degli oggetti rinvenuti sul territorio e non rivendicati dai proprietari nei termini di legge.
L’Asta indetta dall’Amministrazione Comunale presso i Magazzini Comunali di Via Radici in Piano nr.441, nell’edificio ex Sat a fianco dei Vigili del Fuoco, si svolgerà con banditore ed al miglior offerente.
I beni verranno consegnati all’aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta.
Si tratta, nel complesso, di nr.25 lotti di cui: nr.22 lotti di biciclette, nr.3 lotti di oggetti vari quali: una valigetta porta mixer, una chitarra classica completa di custodia e nr.1 navigatore marca Tom Tom.
Ogni lotto partirà da una base d’asta, che oscilla dai € 5,00 ai € 30,00 a seconda del lotto, e verrà aggiudicato al miglior offerente.
L’elenco completo, comprensivo di fotografie, dei singoli lotti sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sassuolo a partire da lunedì 10 novembre.
Chiunque potrà partecipare: sarà sufficiente presentarsi, in Via Radici in Piano nr.441 (Ex Sat) a partire dalle ore 10 di sabato 22 novembre, muniti di documenti personali (patente o carta di identità) e di codice fiscale.