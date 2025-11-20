

“ForModena rappresenta senza dubbio un’eccellenza a livello regionale, e la presenza di una sua sede in città rappresenta un valore aggiunto importante per tutto il territorio”: così il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, che questa mattina ha visitato la sede di ForModena al civico 131/c di via Marx.

Accolto dalla presidente dell’ente di formazione, Francesca Malagoli, e dallo staff, il primo cittadino ha potuto così vedere uffici e laboratori, e toccare con mano le tante attività formative messe in campo.

Nello specifico, la sede di Carpi è dotata di laboratori attrezzati con strumentazione, macchinari e materiali di consumo, oltre alle aule per le lezioni frontali: un laboratorio di maglieria, un laboratorio di confezione, un laboratorio di modello, un atelier completo, un laboratorio informatico PC e un laboratorio di grafica digitale.

Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, i dati testimoniano come, per i partecipanti ai due corsi post-diploma di Tecnico per la progettazione grafico digitale del Prodotto Moda e di Fashion Product Manager, la percentuale di occupati nel comparto moda sia del 95% a un anno dal termine, merito anche dei 75 stage attivati ogni anno.

Complessivamente, sul territorio carpigiano sono stati attivati 67 corsi, con azioni per un valore di 1 milione 265 mila euro, dei quali hanno beneficiato 740 allievi che hanno svolto complessivamente 6.800 ore di formazione.

“È evidente come la formazione sia di giovani che di lavoratori più adulti sia fondamentale per il Distretto, in uno scenario in rapidissima evoluzione, in cui l’aggiornamento costante delle competenze : poter contare sull’esperienza, le competenze e la dotazione di ForModena, con una sede urbana, rappresenta un punto di forza da non sottovalutare”.

ForModena è l’Ente di formazione a partecipazione pubblica, di cui è socio il comune di Carpi, assieme al comune di Modena e UCMAN, e sviluppa sul territorio le politiche formative pubbliche, non solo con riferimento all’ambito tessile, ma anche in termini di inclusione sociale e lavorativa, collaborando con i centri per l’impiego, e con le scuole del territorio.

Accanto alla formazione superiore e post diploma, Formodena offre percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro, tirocini, percorsi di riqualificazione professionale, per persone disoccupate e/o con disabilità, fragili e vulnerabili, oltre i percorsi di transizione scuola lavoro per giovani certificati L. 104.