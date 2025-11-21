

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 21enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in via Panigale che i militari avevano organizzato per verificare la presenza di un giovane visto aggirarsi con fare sospetto per le vie quartiere in sella a una bicicletta elettrica.

Individuato per strada dai Carabinieri e identificato nel 21enne albanese, il giovane ha iniziato ad agitarsi. Tranquillizzato e sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 18 involucri contenenti una sostanza stupefacente del tipo cocaina che deteneva in tasca, unitamente a 450 euro in contanti di cui non era in grado di giustificarne la provenienza, essendo disoccupato. Le operazioni di ricerca sono proseguite in un appartamento situato in zona e in uso al 21enne. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato 22.410 euro, suddivise in banconote di vario taglio.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con rito direttissimo, la cui udienza è stata poi rinviata, mentre dopo la convalida dell’arresto il Giudice ha disposto la rimessa in libertà del giovane.