

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



A Fiorano Modenese per la prima volta, sbarca un’esposizione felina che punta i riflettori sull’animale domestico più amato dagli italiani: il gatto.

La manifestazione è organizzata da AFeF Associazioni Feline Federate con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. In questa kermesse di due giorni il pubblico potrà ammirare gatti “stellari” i gatti più belli di ogni età e razza, campioni internazionali e mondiali provenienti dalla nostra nazione e dall’estero.

Varcando i confini dell’universo felino ed entrando al Cineporto dell’Emilia Romagna a Fiorano Modenese in Via Braida, 22, sarà possibile un incontro a tu per tu con esemplari di gatti di numerose razze originarie di tutti i Paesi del Mondo come il mitico Persiano, il gatto dei re; il British, un vero gentlecat; il Ragdoll, gatto attira coccole; i gatti nudi come lo Sphynx; gli Scottish Fold dalle simpatiche orecchie piegate in avanti, definiti i panda felini. Ma anche i gatti di taglia grande come il Maine Coon gigante americano e il Norvegese delle Foreste vichingo a pelo semilungo; ed i gatti rari come il Selkirk Rex dal morbido pelo ricciolino e “l’introvabile” Kurilian Bobtail conosciuto per la caratteristica coda a pon-pon, e il piccolo Munchkin tanti altri….

I giudici internazionali valuteranno nei due giorni oltre 200 gatti, tra i più belli del mondo, per scegliere tra loro i migliori. I gatti eletti otterranno la “nomination” ossia il passaporto per salire sul palco e partecipare al clou della manifestazione, il “Best in Show”, da dove uscirà la star: “Il Best General” gatto più bello dell’esposizione.

In mostra incoroneremo poi la coppia reale felina di Fiorano Modenese il “King” e la “Queen”, sarà una ardua gara tra tutti i maschi e tutte le femmine presenti in expo.

Non mancherà un Fun Show dedicato ai gatti con il gene rosso, in onore di un’eccellenza del nostro territorio come la Ferrari; infine si svolgeranno i ‘Ring’ nei quali i gatti di tutte le razze, suddivisi per età, saranno giudicati da un Giudice che illustrerà al pubblico le caratteristiche tecniche delle razze e le peculiarità di ogni singolo gatto.

L’esposizione felina di Fiorano Modenese sarà un’occasione di sensibilizzazione verso gli animali, un momento per trasmettere l’amore ed il rispetto per i gatti, tutti i gatti, infatti in sala ospiteremo anche “Felix & Co”, l’associazione che salva i gatti disabili e dona loro un futuro.

I visitatori potranno carpire agli allevatori consigli e segreti per vivere felici con i felini, e conoscere le razze, avranno anche l’opportunità di trovare gadgets sul mondo dei mici. Un appuntamento immancabile per i cat lovers ed anche per chi non conosce le varie razze feline e vuole saperne di più.

L’ingresso, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di entrambi i giorni, è al costo di: 9 € per gli adulti – 7 € ridotto dai 11 anni fino a 15, over 65, disabili ecc. Gratuito per bambini fino ai 10 anni.

Per info: tel. 342.8677006 – info@afef.eu – www.afef.eu