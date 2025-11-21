

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre. Di conseguenza sarà regolarmente aperto lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.

**

Sempre per quanto riguarda la A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A15 Parma-La Spezia e Parma, verso Bologna.

Di conseguenza, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, uscire a Parma ovest, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma e SP343R in direzione Mantova e rientrare in A1 a Parma, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bologna.

Contestualmente, sarà chiuso il Ramo di allacciamento, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana, che dalla A15 Parma-La Spezia immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da La Spezia ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A15, uscire a Sissa Trecasali, percorrere la viabilità ordinaria: SP10-SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.

Sarà chiuso anche il Ramo di allacciamento, anch’esso di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana, che dalla D16 Sissa Trecasali immette sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Sissa Trecasali ed è diretto verso Bologna.

In alternativa, proseguire sulla A15 verso La Spezia, uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia verso Parma, SP343 R in direzione A1 ed entrare in A1 alla stazione di Parma.

**

Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano: Modena nord; verso Bologna: Valsamoggia.

**

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre; dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma, per poi rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.