Le Associazioni Sindacali CUB, SGB, FLAI TS, CONFEDERAZIONE USB, CLAP, SIAL COBAS, COBAS, ADL COBAS, COBAS SCUOLA, USI FONDATA NEL 1912, USI-CIT hanno proclamato, per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025, lo sciopero generale nazionale per il personale di tutte le categorie pubbliche e private.
Per quanto riguarda l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa:
- gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi)
- gli operatori della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e della dirigenza non sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.
L’Azienda USL di Bologna ha attivato le procedure idonee a garantire all’utenza i servizi pubblici essenziali e i contingenti minimi di personale così come previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dagli accordi sindacali in caso di sciopero.