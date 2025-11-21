Al mattino nuvolosità in attenuazione sul settore centro-occidentale e molto nuvoloso o coperto sul settore orientale, con nevicate sui rilievi a partire da quote collinari; nel pomeriggio ampie e graduali schiarite sul settore centro-occidentale, mentre sul settore orientale permangono residue nevicate sui rilievi; in serata nuvolosità in attenuazione ed esaurimento dei fenomeni sul settore orientale; nella giornata visibilità ridotta per nubi basse sui rilievi centro-orientali.
Temperature minime comprese tra 2 gradi sulla pianura occidentale e 7 gradi sulla fascia costiera; massime attorno a 9 gradi. Venti deboli da nord-est con rinforzi di moderata o forte intensità su mare e costa, in attenuazione dalle ore serali; deboli di direzione variabili sul settore centro-occidentale. Mare molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione nelle ore notturne.
(Arpae)