Ammonta a €635 la somma raccolta, questa mattina, al termine dell’ Asta indetta dall’Amministrazione Comunale, tramite l’Ufficio Economato, presso i Magazzini Comunali di Via Radici in Piano nr.441: denaro che verrà devoluto al Centro Antiviolenza distrettuale “Tina”.

Si trattava, nel complesso, di 25 lotti di cui: 22 lotti di biciclette, 3 lotti di oggetti vari quali: una valigetta porta mixer, una chitarra classica completa di custodia e nr.1 navigatore marca Tom Tom: tutti venduti al termine dell’asta.

Il prezzo più alto, 85€, è stato assegnato ad una city bike che aveva, come base d’asta, 30 €, seguita da una chitarra classica che ha incassato €60 partendo da una base d’asta di 20€.

Martedì 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha stabilito di devolvere l’intero incasso, per un ammontare di € 635, al centro antiviolenza distrettuale “Tina”.