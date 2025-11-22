

Alle 17:15 i vigili del fuoco del distaccamento di Carpi sono intervenuti in via Abetone, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. A causa dell’impatto, gli occupanti dei veicoli sono rimasti intrappolati all’interno degli abitacoli. La squadra dei vigili del fuoco ha utilizzato cesoie e divaricatori per liberarli, affidandoli successivamente al personale sanitario accorso sul posto.

Tra i cinque occupanti delle vetture, due sono risultati in condizioni più gravi e sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Carpi.