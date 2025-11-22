

“Purtroppo facevamo bene ad essere preoccupati quando ho scritto al Ministro Salvini all’inizio dell’estate. La cifra emersa oggi non solo non è contenuta nella risposta che ci ha fornito il ministero a inizio settembre ma neanche nella richiesta di informazioni dei parlamentari Vaccari e Guerra di qualche settimana fa. Possiamo capire che MIT e ASPI abbiano un confronto aperto rilevantissimo su tutte le opere nazionali, ma questa è una piccola opera, seppur rilevantissima per il territorio, con un cantiere quasi alla fine. È loro compito lavorare a Roma per risolvere i problemi senza inutili polemiche mediatiche. Rimaniamo sconcertati perchè in questo scontro a perderci è Modena e i suoi cittadini che non vedono la conclusione di un’opera strategica attesa da quasi 25 anni.

Ci vuole responsabilità nel rapporto con i territori e le amministrazioni locali. Per questo chiediamo urgentemente chiarimenti e un incontro al MIT e Autostrade che ci permetta di capire l’esatta situazione cantieristica dell’opera, dell’atteso decreto autorizzativo e cosa impedisca che la si porti finalmente a termine. Se a questo questa comunicazione di oggi sommiamo la preannunciata soppressione dell’unica fermata serale dell’Alta Velocità sulla Roma-Milano mi chiedo quanto tenga la destra al governo del Paese al nostro territorio. Presumo poco o nulla e mi aspetterei una iniziativa sollecita delle nostre opposizioni nei confronti del Ministero”.