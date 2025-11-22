

È circolato recentemente un sondaggio tra gli studenti del liceo Formiggini in cui si chiedeva, attraverso i canali istituzionali della scuola (mail d’istituto), il parere degli studenti relativo alla questione Moschea a Sassuolo.

Il sondaggio in questione è promosso dalla neonata redazione “Neà Quotidiano”, che si promuove come indipendente, ma è fortemente influenzata da inferenze politiche. Infatti sia il direttore che il vice-direttore sono esponenti della giovanile del Partito Democratico: il primo è consigliere comunale a Fiorano, mentre il secondo è il segretario dei giovani del PD del Distretto.

Molte domande sono infatti poste in modo fazioso e le risposte “esatte” suggerite dagli autori omettono dettagli importanti.

Si parla ad esempio del diritto di culto per i cittadini di fede islamica, ma non si fa riferimento in nessun campo all’assenza di un’intesa tra la comunità islamica e lo Stato (come richiesto dalla stessa Costituzione e come avviene per tutte le altre confessioni religiose).

Crediamo sia opportuno mettere in chiaro questi aspetti perchè, se da una parte riteniamo giusto che gli studenti abbiano diritto a farsi una loro idea, crediamo che sia opportuno sapere se chi suggerisce loro interpretazioni della realtà abbia o meno una tessera di partito in tasca.

Noi continueremo sempre ad essere per la legalità ed il rispetto delle leggi, favorevoli al diritto di culto nel rispetto però della Costituzione Italiana.